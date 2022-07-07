В Россию с Украины, из ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали более 25 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, с Украины вывезли 25,4 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Всего с начала специальной военной операции на территорию России вывезли 2 384 574 человека, из которых 375 620 — дети.

Фото: кадр видео Минобороны России

Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3 764,11 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 49 090 взрывоопасных предметов, передает пресс-служба Минобороны России.

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Татьяна Леухина