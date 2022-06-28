В Москве после двухлетнего перерыва пройдет Сабантуй
Московский общегородской праздник «Сабантуй-2022» пройдет 2 июля на территории музея-заповедника «Коломенское». Мероприятие состоится после двухлетнего перерыва.
Сабантуй в Москве пройдет в 10-й раз. Праздник начнется в 11.00. Торжественное открытие запланировано на 13.00.
На Сабантуе выступят заслуженная артистка Татарстана Роза Хабибуллина, заслуженная артистка Татарстана Наиля Фатехова, победительница телепроекта «Яна йолдыз» Эльвира Мифтахова, заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова и другие, передает пресс-служба полпредства республики в Москве.
На минувших выходных в Новокузнецке прошел II Международный шахтерский Сабантуй. Одним из главных событий мероприятия стал массовый хоровод в национальных костюмах России на Театральной площади вокруг фонтана у Новокузнецкого драматического театра.
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