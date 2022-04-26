«РИА Новости»: в Москве вскоре откроются посольства ДНР и ЛНР
В Москве в ближайшее время откроются посольства Донецкой и Луганской народных республик, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.
По словам собеседника издания, создание посольств планируется в ближайшее время, и сейчас для этого идет «конкретная работа».
Предполагается, что дипломатические представительства могут открыться в течение «месяца или двух».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страна добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. По его словам, трагедия в регионе заставила российское государство начать специальную военную операцию на Украине. Президент России выразил уверенность, что благодаря стране в Донбассе наступит мир.
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