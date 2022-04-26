Новости общества

10:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«РИА Новости»: в Москве вскоре откроются посольства ДНР и ЛНР

09:38, 26.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
«РИА Новости»: в Москве вскоре откроются посольства ДНР и ЛНР
Фото: realnoevremya.ru

В Москве в ближайшее время откроются посольства Донецкой и Луганской народных республик, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник.

По словам собеседника издания, создание посольств планируется в ближайшее время, и сейчас для этого идет «конкретная работа».

Предполагается, что дипломатические представительства могут открыться в течение «месяца или двух».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страна добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. По его словам, трагедия в регионе заставила российское государство начать специальную военную операцию на Украине. Президент России выразил уверенность, что благодаря стране в Донбассе наступит мир.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также