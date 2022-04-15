Глава СПЧ заявил, что ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии
Международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на факты русофобии — россияне сейчас оказались в положении народа, который травят, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
— Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется, — приводит его слова «РИА Новости».
По словам Фадеева, враждебное отношение на Западе распространяется на всех русскоязычных, неважно, поддерживает ли человек проводимую российским руководством политику и спецоперацию на Украине.
Он сообщил, что Россия делает заявления для защиты россиян за рубежом, но возможностей для этого «очень мало», так как «сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым