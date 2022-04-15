Глава СПЧ заявил, что ООН и ОБСЕ недостаточно реагируют на факты русофобии

Международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на факты русофобии — россияне сейчас оказались в положении народа, который травят, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.



— Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле на Западе очень глубоко запрятан расизм… И поскольку этот расизм свойственен не только обывателю, но и политикам и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется, — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Фадеева, враждебное отношение на Западе распространяется на всех русскоязычных, неважно, поддерживает ли человек проводимую российским руководством политику и спецоперацию на Украине.

Фото: pixabay.com

Он сообщил, что Россия делает заявления для защиты россиян за рубежом, но возможностей для этого «очень мало», так как «сложно изменить эту ксенофобскую, расистскую атмосферу».

Маргарита Головатенко