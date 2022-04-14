Минниханов отметил проблемы в организации воспитательной работы с молодежью в Татарстане

Сегодня в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное расширенное заседание антитеррористической комиссии в республике. Об этом сообщает его пресс-служба.

Заседание посвящалось вопросам психологической безопасности образовательной среды. Минниханов отметил, что за последние три года в республике произошел ряд резонансных событий с участием учащихся и студентов. Все это говорит о негативных процессах в молодежной среде, которые исходят от интернет-сообществ.

По словам Минниханова, в настоящее время в Татарстане существуют проблемы в организации воспитательной работы, недостаток специфических знаний в области психологии и дефицит квалифицированных психологов, работающих с учащимися. Он считает, что стоит уделить особое внимание межведомственному взаимодействию на уровне вузов и ссузов и продолжать развивать психологические службы в системе высшего образования. Также отмечалось, что часть функционала психологов можно перенести в цифровую среду.

Фото: tatarstan.ru

В июле прошлого года стало известно, что в Татарстане разработали дорожную карту по обеспечению безопасности детей и молодежи в медиапространстве с 2021 по 2027 год. Что входит в нее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова