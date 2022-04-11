В Кремле прокомментировали беседу Путина и Нехаммера

Беседа президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной по меркам последнего времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока не знаком с итогами переговоров и ничего не может сказать, пишет «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры с Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими. В ходе встречи Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться. Отдельно он подчеркнул, что «это был не дружеский визит».



Татьяна Леухина