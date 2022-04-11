Минкультуры Украины хочет ускорить включение борща в список наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики ведет диалог с ЮНЕСКО и посольством Украины во Франции, чтобы ускорить процедуру включения украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра Александр Ткаченко.

В марте прошлого года власти Украины подали заявку в ЮНЕСКО на включение в список нематериального культурного наследия учреждения процесса приготовления борща как блюда украинской национальной кухни.

В начале апреля стало известно, что в Лондоне национальная галерея изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на «украинские». Сотрудники музея сочли нынешний момент подходящим для обновления названия картины, чтобы отразить ее тему.



Татьяна Леухина