Погранкомитет Белоруссии обвинил Польшу в обстреле пункта пропуска Песчатка

Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка. Об этом заявил погранкомитет Белоруссии в Telegram.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля на белорусском автодорожном пункте пропуска Песчатка. Также польские силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами. На опубликованном видео видно, как пункт обстреливается из рогатки.

Белорусский пограничный наряд после этого обнаружил повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики.

В конце марта пропускной пункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в Курской области обстрелян со стороны Украины. По данным властей, огонь велся из огнестрельного оружия и гранатометов.



Татьяна Леухина