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Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке украинского главного центра психологических операций

11:10, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке украинского главного центра психологических операций
Фото: mil.ru

Вчера вечером в Мощуне в 23 км северо-западнее Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций в очередной раз провели постановочную съемку якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей, сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что съемки проходили для распространения ложной информации через западные СМИ.

Подобные мероприятия в настоящее время организованы украинскими спецслужбами в Сумах, Конотопе и других городах, сообщает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

В ведомстве заявляли, что «фотографии и видеокадры, снятые в украинском городе Буче, — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах». Минобороны 3 апреля полностью опровергло причастность российских военнослужащих к якобы массовым убийствам в Буче.

Любые обвинения в адрес страны о причастности к якобы массовым убийствам мирных жителей Кремль «категорическим образом отвергает».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:19
    О да конечно.
    Знаем знаем Гоголя читали пьесу "Ревизор" помним.Спич об унтер офицерской вдове знаем
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