Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Сегодня на 84-м году жизни скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Причина смерти не называются.

Муталибов находился на посту президента страны с сентября 1991 года по март 1992 года. Затем он подал в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана. Также он являлся председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета Министров АССР с 1989 по 1990 годы и первым секретарем ЦК Компартии АССР с 1990 по 1991 годы.

Фото: wikipedia.org

23 марта умерла на 85-м году экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В последние годы она боролась с онкологией. Олбрайт стала первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства. Она занимала его в 1997—2001 годах.



Дарья Акимова