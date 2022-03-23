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Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт

22:45, 23.03.2022
Умерла экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Фото: wikipedia.org

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщила ее семья.

В последние годы она боролась с онкологией, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Олбрайт стала первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства. Она занимала его в 1997—2001 годах. При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия.

Татьяна Леухина
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