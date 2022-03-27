Минобороны: высокоточным оружием уничтожена крупная база горючего в районе Львова

26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львова, которая обеспечивала украинские войска в западных областях Украины и под Киевом, сообщили в Минобороны России.



По данным ведомства, российские вооруженные силы уничтожили крылатыми ракетами цеха Львовского радиоремонтного завода, где проводился ремонт и модернизация ЗРК «Тор» и С-125. За ночь российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников.

Уничтожен склад ракет для С-300 и «Бука» под Киевом. За сутки ликвидировали 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта.

Российские военнослужащие эвакуировали из Херсонской области 90 граждан России, Молдавии и Украины. Эвакуация продолжается в соответствии с обращениями посольств и по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона. С начала специальной операции российские военнослужащие доставили около 500 иностранных граждан на территорию Крыма из Херсонской области Украины.

Маргарита Головатенко