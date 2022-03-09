Правительство России обнулит на пять лет НДС для инфраструктуры в туриндустрии

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что Кабмин поддержал введение нулевой ставки НДС для компаний, инвестирующих в создание туристических объектов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Это коснется инвесторов, строящих, предоставляющих в аренду такие объекты, как гостиницы и другие средства размещения, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ставка будет действовать пять лет после ввода объекта в эксплуатацию, в том числе и после реконструкции. Также льготный НДС смогут получить владельцы уже существующих средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

По словам Чернышенко, это позволит поддержать отрасль и обеспечит инвестиции в нее. Он также считает нужным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в отелях на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов.

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Сегодня также Чернышенко сообщил, что правительство получило расширенные полномочия по упрощению разрешительных процедур в сфере строительства и создания туробъектов, а еще обеспечивающей инфраструктуры.

Дарья Акимова