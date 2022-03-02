МИД КНР: Китай решительно настроен защищать суверенитет

Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит неофициальной делегации США на Тайвань.

По его словам, кого бы американская сторона не отправила продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это «все напрасные усилия», передает «РИА Новости».

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После начала военной операции на Украине постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил: страна считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта. По его словам, Китай намерен продолжать продвигать переговоры и дипломатию в ситуации вокруг Украины.

Министр иностранных дел КНР Ван И отмечал, что «законные требования России в области расширения НАТО на восток и в области безопасности должны быть должным образом удовлетворены». Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой.



Татьяна Леухина