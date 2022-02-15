Татарстанцы в 2022 году могут упрощенно получить остаток имущественного налогового вычета

Фото: Максим Платонов

В 2022 году жители Татарстана могут получить в упрощенном порядке остатки имущественного налогового вычета по расходам на приобретение жилья. Об этом сообщает УФНС по РТ.

Порядок распространяется на вычеты, частично полученные в 2021 году по расходам 2020 года. Для его получения понадобится доступ в сервис «Личный кабинет» на сайте ФНС. До 20 марта 2022 года ведомство проведет проверку всех граждан, имеющих неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, и в личном кабинете налогоплательщика сформируется заявление на получение остатков.

В этом случае гражданам не нужно предпринимать какие-то действия, в том числе подавать в налоговую декларацию 3-НДФЛ. Получить налоговый вычет они смогут после 20 марта.

Фото: realnoevremya.ru

В январе в ФНС напомнили россиянам о том, что изменится с 2022 года в расчете налога на доходы физических лиц при операциях с недвижимостью. В частности, теперь в декларации 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от ее продажи не превышают размер налогового вычета.



Дарья Акимова