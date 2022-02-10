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В Казани пробки достигли 9 баллов

17:53, 10.02.2022
В Казани пробки достигли 9 баллов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани ухудшилась дорожная ситуация — пробки достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Огромные заторы образовались на улице Ак. Арбузова, на проспекте Ямашева, на улице Чистопольской. Пробки наблюдаются на магистрали 100-летия ТАССР, на Фермском шоссе, на проспекте Победы, на Оренбургском тракте. Также движение затруднено на улицах Хади Такташа, Технической, Краснококшайской, Фрунзе.

Фото: скриншот

Час назад пробки в Казани достигали 7 баллов. Заторы из-за ДТП образовались на улицах Лево-Булачной, Николая Ершова, на проспекте Ямашева, на Сибирском тракте.

Вчера синоптики предупреждали о метели с ухудшением видимости, снежных заносах и порывистом ветре 10 февраля.

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