Татарстанцев предупредили о сильном снеге и ветре 10 февраля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в четверг, 10 февраля, ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидаются сильный снег и юго-восточный ветер порывами до 15—18 м/с, а в столице республики ночью до 16 м/с.

Кроме того, в республике 10 февраля ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 м. На дорогах снежные заносы.

Фото: Максим Платонов

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, сегодня в Татарстане ожидается сильный южный ветер порывами до 16 м/с, а из-за метели видимость ухудшится до 1 км и менее. Местами возможен туман.



Татьяна Демина