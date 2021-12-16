В Челнах вынесли приговор «Свидетелям Иеговы»*
Набережночелнинский суд вынес приговор четырем последователям религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Их обвиняли по статье «Организация деятельности экстремистской организации» ( ч. 1 ст. 282.2). Еще один подсудимый обвинялся по статье «Финансирование экстремистской деятельности» (статья 282.3). Свою вину они не признали.
Двое последователей получили сроки по 2 года 6 месяцев лишения свободы, одного осудили на 3 года и 1 месяц, еще одного — на 2 года и 9 месяцев условно.
В начале ноября Следком завершил расследование этого уголовного дела. По версии следствия, в 2017—2018 годах члены организации вовлекли в ее состав новых членов, пропагандировали идеи организации, проводили собрания и собирали пожертвования среди своих сторонников.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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