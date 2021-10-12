В Татарстане определились с местом строительства Казанской соборной мечети

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане практически определились с местом строительства Соборной мечети. Источники издания сообщают, что будущий главный мусульманский храм столицы республики будет возведен на улице Сибгата Хакима рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера».



Из трех предлагавшихся ранее мест «посадки» главного мусульманского храма Татарстана — в районе «Чаши», около парка «Кырлай» и в Адмиралтейской слободе — предпочтение с наиболее высокой вероятностью будет отдано первому варианту. Причем работы по проекту в последнее время активизировались.

Проект держится в глубоком секрете: единственное, что удалось выяснить — мечеть будет рассчитана на 10 тысяч посетителей, а высота сооружения составит 80 метров. Соборная или джума-мечеть (пятничная мечеть) — это мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы, традиционно это большое архитектурное сооружение.

По данным источников «Реального времени», обнародовать решение о месте размещения Соборной мечети не удается пока из-за отсутствия четкого представления, как огромный храм на «острове» посреди Казанки будет сочетаться с Парком горизонтов, концепцию которого презентовал в феврале 2021 года французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.

О плюсах и минусах такой дислокации, а также о том, какой видят главную мечеть республики духовенство и архитекторы, — в нашем материале.

Ольга Шагиева