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В Татарстане определились с местом строительства Казанской соборной мечети

07:11, 12.10.2021 2
В Татарстане определились с местом строительства Казанской соборной мечети
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане практически определились с местом строительства Соборной мечети. Источники издания сообщают, что будущий главный мусульманский храм столицы республики будет возведен на улице Сибгата Хакима рядом с «Татнефть Ареной» и РК «Ривьера».

Из трех предлагавшихся ранее мест «посадки» главного мусульманского храма Татарстана — в районе «Чаши», около парка «Кырлай» и в Адмиралтейской слободе — предпочтение с наиболее высокой вероятностью будет отдано первому варианту. Причем работы по проекту в последнее время активизировались.

Проект держится в глубоком секрете: единственное, что удалось выяснить — мечеть будет рассчитана на 10 тысяч посетителей, а высота сооружения составит 80 метров. Соборная или джума-мечеть (пятничная мечеть) — это мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы, традиционно это большое архитектурное сооружение.

По данным источников «Реального времени», обнародовать решение о месте размещения Соборной мечети не удается пока из-за отсутствия четкого представления, как огромный храм на «острове» посреди Казанки будет сочетаться с Парком горизонтов, концепцию которого презентовал в феврале 2021 года французский ландшафтный архитектор Мишель Пена.

О плюсах и минусах такой дислокации, а также о том, какой видят главную мечеть республики духовенство и архитекторы, — в нашем материале.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:20
    "Повезло" жителям на С. ХАКИМА...
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  • Анонимно 08:20
    Слава Аллаху. Надо грунт и здание Мечети поднять высоко высоко.Что бы со всего конца города было видно. Соборную церковь же строили за 4 миллиарда. Хотя там каждые 50 метров церкви. Теперь очередь мусульман ТАТАРстана и всего мира.
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