В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора после посещения бассейна
В Таганроге в больницу госпитализировали шестерых детей с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
«По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Родители четверых из шестерых детей, попавших в больницу, отказались от госпитализации. Состояние двоих оценивается как удовлетворительное, они находятся под присмотром врачей.
По факту произошедшего проводится проверка. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.
Ранее в аквапарке «Ривьера» шесть человек, среди которых пять детей, отравились хлоркой.
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