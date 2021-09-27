В Таганроге шестеро детей отравились парами хлора после посещения бассейна

В Таганроге в больницу госпитализировали шестерых детей с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

«По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Родители четверых из шестерых детей, попавших в больницу, отказались от госпитализации. Состояние двоих оценивается как удовлетворительное, они находятся под присмотром врачей.

По факту произошедшего проводится проверка. Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Ранее в аквапарке «Ривьера» шесть человек, среди которых пять детей, отравились хлоркой.



Ольга Шагиева