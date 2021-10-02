Прощание с журналистом Олегом Сафикановым пройдет в воскресенье в Зеленодольске

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Коллеги Олега Сафиканова сообщают, что прощание с ним пройдет в воскресенье в Зеленодольске. В 11.00 состоится отпевание в церкви Николая Чудотворца, в 12.00 — гражданская панихида на городском кладбище. Для тех, кто поедет на прощание из Казани, организован трансфер: в 10.00 от здания «ГТРК «Татарстан» отправится автобус.

Напомним, вчера стало известно о смерти 54-летнего ветерана татарстанской журналистики Олега Сафиканова. Его коллеги рассказали, что он не вышел на работу, не откликался на звонки. Тело нашли, когда взломали дверь.

С 1990-х годов он работал на телевидении: сначала создавал программу для детей и молодежи, потом долгое время вел программу «Вести Татарстан». С апреля 2019 года он работал на зеленодольском телевидении и писал для одного из татарстанских интернет-изданий.

Людмила Губаева