Лукашенко заявил, что будет вечным президентом Белоруссии, если Запад будет атаковать страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается быть президентом до смерти. Однако в случае давления Запада он будет защищать независимость страны даже ценой своей жизни.

— Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Белоруссии, — заявил он в интервью CNN, добавив, что если западные страны не будут вмешиваться в ситуацию в стране, «все случится раньше, чем вы думаете».

— Но, если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас, — сказал белорусский лидер.

Фото: kremlin.ru

По мнению Лукашенко, президентом страны человек может быть столько, сколько он пожелает, если его изберет народ. Но при условии, что он здоров и может управлять ситуацией.

— Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом, — сказал он.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов, на которых, по официальным данным, в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В стране вспыхнули акции протеста.

В ноябре 2020 года Лукашенко сообщал, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Также глава республики заявлял, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны. Эти летом Лукашенко, общаясь с представителями СМИ и общественности, сообщил, что «очень скоро» уйдет с этого поста. Но предупредил: гадать о конкретных сроках не стоит.



Татьяна Леухина