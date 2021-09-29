Путин заявил о лидерстве России в разработке технологий ядерной космической энергетики
В сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики Россия опережает конкурентов на 6—7 лет, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.
«Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6—7 лет», — приводит его слова RT.
В феврале Путин дал старт энергетическому пуску мощнейшего в мире источника нейтронов — нейтронному реактору ПИК. Он находится в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова (входит в Курчатовский институт).
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