Путин заявил о лидерстве России в разработке технологий ядерной космической энергетики

В сфере разработки уникальных технологий ядерной космической энергетики Россия опережает конкурентов на 6—7 лет, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию космической отрасли.



«Мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6—7 лет», — приводит его слова RT.

Фото: kremlin.ru

В феврале Путин дал старт энергетическому пуску мощнейшего в мире источника нейтронов — нейтронному реактору ПИК. Он находится в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова (входит в Курчатовский институт).

Маргарита Головатенко