Четвертую неделю подряд ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире

На брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. Также он отметил рост смертности на минувшей неделе — до этого она снижалась 10 недель подряд, сообщает ТАСС.

«Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла», — сказал он.

Татарстан стал одним из лидеров среди регионов по наименьшему темпу прироста заболеваемости коронавирусом и занял второе место с показателем суточного прироста 0,22% наряду с Магаданской областью, Карачаево-Черкесией и Якутией.



Алексей Нечаев