Мэр Москвы назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в столице

Фото: Максим Платонов

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной.

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — цитирует его «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Он добавил, что власти ввели новые ограничения из-за этого. Собянин отметил, что увеличилось число записей на вакцинацию — до 86 тыс. в рабочие дни.

В столице ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически». До 1 июля в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введении обязательной вакцинации для сферы услуг.

Алексей Нечаев