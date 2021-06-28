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Мэр Москвы назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в столице

13:50, 28.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мэр Москвы назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в столице
Фото: Максим Платонов

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной.

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — цитирует его «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Он добавил, что власти ввели новые ограничения из-за этого. Собянин отметил, что увеличилось число записей на вакцинацию — до 86 тыс. в рабочие дни.

В столице ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически». До 1 июля в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введении обязательной вакцинации для сферы услуг.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
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