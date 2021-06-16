Новости общества

21:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент США рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане и Ираке

20:36, 16.06.2021
Президент США рассказал, что обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане и Ираке
Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным затронул вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и недопущения появления у Ирана ядерного оружия.

На переговорах российско-американских сторон также была затронута тема предотвращения подъема терроризма в Афганистане, передает «РИА Новости». Байден сообщили, что Путин пообещал помогать ему поддерживать там безопасность.

Напомним, сегодня Путин и Байден провели переговоры в расширенном составе. Они закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Путин и Байден также провели встречу в узком составе. Она продлилась почти 2 часа.

Путин уже провел свою пресс-конференцию.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также