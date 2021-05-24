Кабмин поручил выделить 25 млрд рублей на помощь пациентам с коронавирусом

Фото: Максим Платонов

25 млрд рублей будет выделено на помощь людям, у которых диагностирован коронавирус. Это поручил сделать председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 миллиардов рублей — на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 28 мая должен быть подготовлен проект акта о направлении средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах РФ.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Алексей Нечаев