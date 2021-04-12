В Татарстане произошел пожар в цехе по разведению индюков

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в селе Большие Ключи на агрофирме «Залесный» загорелся неэксплуатируемый цех по разведению индюков. С огнем помогла справиться добровольная пожарная команда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что добровольцу Сергею Алексееву вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». Он прибыл на место происшествия раньше пожарных и начал тушить огонь через оконный проем.

МЧС России по РТ

Площадь пожара составила 60 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания могло послужить неисправное электрооборудование.

Отмечается, что это не первый случай, когда добровольцы из этого села оперативно реагируют на происшествия. В течение года они неоднократно участвовали в тушении пожаров и загораний.

Напомним, месяц назад произошел пожар на фабрике «Державинская». Никто не погиб и не пострадал. После инцидента прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии. На пожаре погибли 45 тысяч куриц, еще 90 тысяч спасли.

