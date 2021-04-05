СМИ: Минсельхоз распределит между заводами квоты на производство сахара

Минсельхоз России намерен распределить квоты поставок сахара между заводами, чтобы контролировать объемы поставок по стране. Об этом сообщает газета «Известия».

Квоты на производство могут распределяться между предприятиями в зависимости от потребностей розницы на каждой конкретной территории и произведенных объемов. По планам ведомства, производители будут изготавливать сахар в тех объемах, которые установило ведомство.

Ранее СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. На распределительных центрах постепенно сокращаются запасы сахара.

Минсельхоз РФ считает, что России не грозит дефицит сахара. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в необходимом объеме. То же сказали и в Федеральной антимонопольной службе: «Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют».

Ольга Плешкова