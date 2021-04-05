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СМИ: Минсельхоз распределит между заводами квоты на производство сахара

06:49, 05.04.2021
СМИ: Минсельхоз распределит между заводами квоты на производство сахара
Фото: pixabay.com

Минсельхоз России намерен распределить квоты поставок сахара между заводами, чтобы контролировать объемы поставок по стране. Об этом сообщает газета «Известия».

Квоты на производство могут распределяться между предприятиями в зависимости от потребностей розницы на каждой конкретной территории и произведенных объемов. По планам ведомства, производители будут изготавливать сахар в тех объемах, которые установило ведомство.

Ранее СМИ сообщили, что торговые сети уже больше недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированным ценам. На распределительных центрах постепенно сокращаются запасы сахара.

Минсельхоз РФ считает, что России не грозит дефицит сахара. Участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства в необходимом объеме. То же сказали и в Федеральной антимонопольной службе: «Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют».

Ольга Плешкова
ОбществоВласть
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