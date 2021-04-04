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Зеленский ввел в действие решение о применении санкций к Россотрудничеству

17:44, 04.04.2021
Зеленский ввел в действие решение о применении санкций к Россотрудничеству
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.

Помимо Россотрудничества под санкции попали и другие российские компании. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

2 апреля сообщалось, что санкции коснутся еще 57 компаний, которые связаны с гражданами Украины и, по заявлению президента страны Владимира Зеленского, входят в «топ-10 украинской контрабанды».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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