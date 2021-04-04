В КФУ простились с историком и профессором Евгением Чиглинцевым

В воскресенье, 4 апреля, в Мраморном зале второго учебного корпуса Казанского федерального университета состоялась гражданская панихида, на которой простились с историком-антиковедом, доктором исторических наук, профессором кафедры археологии и всеобщей истории института международных отношений КФУ Евгением Чиглинцевым.Попрощаться с профессором пришли родные и близкие, а еще коллеги, сокурсники, студенты и выпускники, сообщает пресс-служба вуза.

Тепло вспоминали Чиглинцева и высказывались на церемонии прощания первый проректор Казанского федерального университета Рияз Минзарипов, директор института международных отношений Рамиль Хайрутдинов, доцент кафедры археологии и всеобщей истории Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия, ученица Е. Чиглинцева Наталия Шадрина.

Евгений Чиглинцев родился в Хабаровском крае в семье врачей в 1955 году, с детства увлекался историей. С 1973 по 1978 годы учился на историко-филологическом факультете КГУ. В 2009 году Чиглинцев защитил диссертацию, посвященную античному наследию в культуре последующих эпох — тогда эта проблематика была для истории России новаторской. Профессор развивал это направление до последних дней.

В 2004 году Чиглинцеву присвоили звание почетного работника высшего профессионального образования России. С 2005 по 2010 год он являлся деканом исторического факультета.

Напомним, о кончине Чиглинцева сообщалось 3 апреля.

Маргарита Головатенко