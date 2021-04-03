Скончался историк и профессор КФУ Евгений Чиглинцев

Ушел из жизни историк-антиковед, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений КФУ Евгений Александрович Чиглинцев, сообщает пресс-служба университета.



Евгений Чиглинцев родился в Хабаровском крае в семье врачей в 1955 году, с детства увлекался историей. С 1973 по 1978 годы учился на историко-филологическом факультете КФУ. В 2009 году Чиглинцев защитил диссертацию, посвещенную античному наследию в культуре последующих эпох — тогда эта проблематика была для истории России новаторской. Профессор развивал это направление до последних дней.

В 2004 году Чиглинцеву присвоили звание почетного работника высшего профессионального образования России. С 2005 по 2010 год он являлся деканом исторического факультета.

Гражданская панихида состоялась сегодня, 4 апреля, с 10.00 до 12.00, в Мраморном зале 2-го учебного корпуса КФУ.

Маргарита Головатенко