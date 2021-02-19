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В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом

11:01, 19.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом
Фото: Ринат Назметдинов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 13 433, до 4 139 031. Об этом сообщает оперативный штаб РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,33%.

Выздоровели за сутки 18 637 человек, всего — 3 679 949. Общая доля выздоровевших осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся.

Число смертей из-за коронавируса в России выросло на 470, до 82 396 пациентов. Условная летальность — на уровне 1,99%.

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