В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом
За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 13 433, до 4 139 031. Об этом сообщает оперативный штаб РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,33%.
Выздоровели за сутки 18 637 человек, всего — 3 679 949. Общая доля выздоровевших осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся.
Число смертей из-за коронавируса в России выросло на 470, до 82 396 пациентов. Условная летальность — на уровне 1,99%.ОбществоМедицина
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