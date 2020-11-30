В Иркутской области задержали экс-министра здравоохранения по подозрению в афере с масками

В Иркутской области силовики задержали бывшего министра здравоохранения региона Наталью Ледяеву. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при поставках средств защиты в больницы.

Ледяева ушла в отставку 12 ноября, спустя месяц после того, как силовики задержали группу лиц, которых подозревают в мошенничестве при поставке масок в регион. Среди задержанных был сын Ледяевой. Следствие считает, что они похитили около 25 млн рублей при исполнении контракта на поставку медицинских масок, респираторов для больниц Иркутской области.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Иркутской области, установлено, что Ледяева обеспечила создание условий для заключения Минздравом Иркутской области госконтракта, понимая, что ее сын и другие лица собираются поставить несоответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия.

По месту жительства бывшей чиновницы проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Ранее следком предъявил обвинение экс-министру строительства Михаилу Меню. Ему инкриминируется хищение 700 млн рублей.



Ольга Плешкова