В Роспотребнадзоре рассказали, когда «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот
Массово прививать население от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» в России начнут в 2021 году. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.
По словам ученого, 10 декабря вакцина «ЭпиВакКорона» должна поступить в гражданский оборот. В дальнейшем вакцинация начнется в 2021 году, передает ТАСС.
Ранее Рыжиков рассказал, что первые пожилые добровольцы, получившие вакцину от коронавируса 21 ноября, не жаловались на самочувствие после прививки.
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