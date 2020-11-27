В Роспотребнадзоре рассказали, когда «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот

Массово прививать население от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» в России начнут в 2021 году. Об этом рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

По словам ученого, 10 декабря вакцина «ЭпиВакКорона» должна поступить в гражданский оборот. В дальнейшем вакцинация начнется в 2021 году, передает ТАСС.

Фото: amae74.ru

Ранее Рыжиков рассказал, что первые пожилые добровольцы, получившие вакцину от коронавируса 21 ноября, не жаловались на самочувствие после прививки.



Ольга Плешкова