В Госдуме прокомментировали новые ограничения в Москве из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве «очень серьезная», считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он положительно отнесся к введению более жестких «антиковидных» мер в столице.

«Инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей. Поэтому оперативный штаб Москвы вынужден принимать такие меры, и это оправданно», — передает слова депутата RT.

Он также заявил, что эффективность этих мер будет зависеть от их соблюдения. По мнению Тумусова, дистанционное обучение прервет «групповые контакты» студентов.

Напомним, сегодня мэрия Москвы решила ужесточить ограничения. Ресторанам, барам и клубам запрещено работать с 23.00 и до 6.00. Школы и вузы переведены на «дистант». Культурные мероприятия запрещены, спортивные надо согласовывать с муниципальными властями.