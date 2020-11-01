В Казани мужчина ногой разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля — видео

В Казани мужчина пробил ногой лобовой стекло припаркованного автомобиля. Видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 октября на парковке РК Ривьера. На кадрах видно, что группа молодых людей что-то обсуждает на парковке. В какой-то момент один из них бежит в сторону автомобиля, прыгнув ногами на капот.

«Неадекватный мужчина в возрасте примерно 35 лет, умышленно нанес ущерб автомобилю , помял капот, крышу, разбил лобовое стекло и повредил панель приборов. Затем скрылся в неизвестном направлении. Предположительно, он вышел с вечеринки, проходившей в Эрмитаже», — рассказал автор видеозаписи.

Владелец поврежденного автомобиля пытается найти мужчину, «чтобы решить вопрос досудебно».



Примечательно, что в это время в заведении не должно было проходить вечеринок. С 31 октября в Татарстане приостановлена работа заведений общепита (за исключением обслуживания навынос, на вокзалах и в аэропортах) и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00.

