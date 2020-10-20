Неправильно установленный торговый павильон в Казани мог лишить жилые дома отопления

Фото: Прокуратура РТ

После проверки документов торгового павильона вблизи дома №4 по улице Можайского прокуратура Кировского района Казани выяснила, что он находится в охранной зоне газопровода с низким давлением.

Предприниматель заключил договор с комитетом потребительского рынка казанского исполкома для того, чтобы продавать в павильоне площадью 60 кв. м продовольственные товары, однако не согласовал схему размещения объекта с ЭПУ «Казаньгоргаз», сообщает прокуратура Казани.

В результате павильон разместили над газопроводом низкого давления — в пределах охранной зоны. Это могло привести к тому, что любое повреждение (например, во время работ) могло лишить большое количество домов отопления.

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Прокуратура обязала руководителя исполкома Казани изменить схему размещения павильона, перенеся его границы за пределы зоны газопровода.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут 41 нелегально установленный торговый павильон.