В Казани определили состав Молодежного парламента

Сегодня в Казани сформировали Молодежный парламент города. В него вошли 25 активистов города: представители общественных и некоммерческих организаций, предприниматели, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций и др.

Всего на участие в конкурсе на место в парламенте поступило 156 заявок (6 человек на место), — сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Надеюсь, молодые коллеги станут нашими верными помощниками и будут работать на благо города», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, что решение о создании в Казани Молодежного парламента депутаты Казгордумы приняли в августе на XLI сессии.