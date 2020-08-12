В Казани создадут Молодежный парламент

За создание Молодежного парламента Казани проголосовали депутаты Казгордумы сегодня по предложению постоянной комиссии Думы по делам молодежи, физкультуре и спорту. Целью его создания провозглашено «создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи города, освоения навыков законотворческой деятельности и участия в движении российского молодежного парламентаризма».



В Молодежный парламент, члены которого должны, в частности, представлять интересы молодежи в органах местного самоуправления города, будут входить 25 жителей Казани (граждане РФ) в возрасте от 18 до 35 лет. Они будут не избираться, а «определяться по результатам конкурса», порядок проведения которого также утверждается Городской думой.

Заседать Молодежный парламент Казани должен не менее четырех раз в год.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на сегодняшнем заседании Казгордумы было принято решение об уменьшении рекреационно-ландшафтных зон города.