Жириновский призвал арестовать Навального и его команду

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что российского оппозиционера Алексея Навального необходимо арестовать.

«Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это «Новичок», то он является распространителем химического оружия», — поделился своим мнением политик.

Жириновский считает, что есть все основания привлечь Навального по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения).

Ранее в МИД России заявили, что на протяжении нескольких лет с веществами из группы «Новичок», которыми был отравлен Навальный, работали специалисты из многих западных стран и структур НАТО.

