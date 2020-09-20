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Общество

Жириновский призвал арестовать Навального и его команду

17:40, 20.09.2020 4
Жириновский призвал арестовать Навального и его команду
Фото: kremlin.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что российского оппозиционера Алексея Навального необходимо арестовать.

«Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это «Новичок», то он является распространителем химического оружия», — поделился своим мнением политик.

Жириновский считает, что есть все основания привлечь Навального по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения).

Ранее в МИД России заявили, что на протяжении нескольких лет с веществами из группы «Новичок», которыми был отравлен Навальный, работали специалисты из многих западных стран и структур НАТО.

Общество
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 сен
    Жириновский - чем лучше?
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    Анонимно 20 сен
    Нашим-вашим.
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  • Анонимно 21 сен
    Я раньше голосовал за Жириновского и ЛДПР, после этого заявления не буду делать этого. Единственное что вас заботит - это держаться до конца своих дней за власть, а после притулить своих детей и внуков. Демократия, это не монархия. Усвойте это.
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    Анонимно 21 сен
    Жириновский часто говорит правильно а потом вместе с ЕР принимает антинародные законы.
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