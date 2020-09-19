Мухаметшин встретился с участниками форума «Золото тюрков»

Сегодня в новом здании Национальной библиотеки РТ председатель Госовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с участниками форума «Золото тюрков».

Глава республиканского парламента отметил, что в Татарстане выстроена системная работа с молодежью: «Речь идет не только о законодательном обеспечении развития молодежного движения, включения ребят в общественные дела, но и решении социальных, культурных задач».

Мухаметшин обратил внимание, что пятая часть жителей Казани — молодежь, люди до 35 лет, для которых руководство Татарстана создает все необходимые условия для развития.

Напомним, что V Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков» стартовал в Казани 17 сентября. В нем принимают участие 150 делегатов из 18 регионов России.