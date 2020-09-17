Все тюрки в гости к нам: в Казани стартовал Всероссийский молодежный форум

Сегодня в Казани стартовал V Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков». Его участниками стали 150 делегатов из 18 регионов Российской Федерации. В рамках форума проходят образовательные лектории, мастер-классы и тренинги по различным направлениям, встречи с известными людьми, спортивно-оздоровительные мероприятия. Сегодня для его участников форума провели Сабантуй, на котором побывали корреспонденты «Реального времени».