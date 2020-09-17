Новости общества

00:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Коллектив Минобрнауки Татарстана пожелал Бурганову удачи в новой должности

22:43, 17.09.2020
Коллектив Минобрнауки Татарстана пожелал Бурганову удачи в новой должности
Фото: mon.tatarstan.ru

В Минобрнауки Татарстана выразили благодарность бывшему главе ведомства Рафису Бурганову. Сообщение опубликовано на сайте Минобрнауки РТ.

«Коллектив Минобрнауки РТ выражает искреннюю благодарность Рафису Тимерхановичу за совместные годы плодотворной работы и желает ему удачи и ярких свершений в новой должности!» — гласит сообщение.

Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы ведомства в связи с переходом на другую работу. Он назначен исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также