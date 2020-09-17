Коллектив Минобрнауки Татарстана пожелал Бурганову удачи в новой должности
В Минобрнауки Татарстана выразили благодарность бывшему главе ведомства Рафису Бурганову. Сообщение опубликовано на сайте Минобрнауки РТ.
«Коллектив Минобрнауки РТ выражает искреннюю благодарность Рафису Тимерхановичу за совместные годы плодотворной работы и желает ему удачи и ярких свершений в новой должности!» — гласит сообщение.
Напомним, что Рафис Бурганов покинул пост главы ведомства в связи с переходом на другую работу. Он назначен исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.Общество Татарстан
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