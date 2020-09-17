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В Казгордуме обсудят кадровые перестановки

11:08, 17.09.2020
В Казгордуме обсудят кадровые перестановки
Фото: kzn.ru

На первой сессии Казанской городской думы четвертого созыва обсудят кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На повестку вынесены 20 вопросов. В частности, депутаты обсудят итоги прошедших выборов, кандидатуры нового главы Казани и председателей постоянных комиссий Казгордумы, молодежный парламент города и др.

Заседание Казгордумы назначено на 21 сентября.

Напомним, что по результатам выборов большинство мандатов (34 из 50) в Казгордуму получила партия «Единая Россия».

ОбществоВласть Татарстан
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