В Казгордуме обсудят кадровые перестановки
На первой сессии Казанской городской думы четвертого созыва обсудят кадровые перестановки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На повестку вынесены 20 вопросов. В частности, депутаты обсудят итоги прошедших выборов, кандидатуры нового главы Казани и председателей постоянных комиссий Казгордумы, молодежный парламент города и др.
Заседание Казгордумы назначено на 21 сентября.
Напомним, что по результатам выборов большинство мандатов (34 из 50) в Казгордуму получила партия «Единая Россия».
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