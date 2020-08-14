Казанские отделения КПРФ и «Коммунистов России» отказались от взаимных исков

В Вахитовском суде столицы Татарстана казанское городское отделение ТРО КПРФ неожиданно отказалось от иска о снятии кандидатов партии «Коммунисты России» с выборов в Казгордуму. Те, в свою очередь, также отказались от аналогичных исковых требований.

Ходатайство в ходе заседания заявил первый секретарь казанского городского комитета КПРФ Алексей Серов. «Мы имеем законное право», — объяснил он позицию партии.

Судья Милеуша Идрисова приняла заявление, иск к казанскому избиркому был отозван, а дело закрыто.

После КПРФ от исковых требований отказались и «Коммунисты России». Судебные заседания проходили в одном зале Вахитовского суда, но с разницей в час.

Оба иска были поданы с интервалом всего в шесть дней.