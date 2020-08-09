В Челнах открытие мототрассы собрало полные трибуны людей — видео
Под Набережными Челнами возле села Азьмушкино открытие мототрассы собрало полные трибуны людей.
Вчера и сегодня там проходит этап чемпионата России ПФО и первенство ДСТК «Наиком Экстрим Мотокросс». Мероприятие вызвало ажиотаж среди зрителей: трибуны оказались полными, люди пришли на массовое мероприятие с детьми. И далеко не все из них носят защитные маски.
Что касается самого мероприятия, то призовой фонд гонок составил 1 810 000 рублей. Сегодня гонки будет комментировать спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев, сообщают «Вести КАМАЗА».
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