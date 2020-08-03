В Татарстане прогнозируют туман и грозы

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МЧС по Татарстану предупредило об ухудшении погоды сегодня вечером и завтра днем.

Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 18 часов 3 августа до 18 часов 4 августа на территории республики местами ожидаются туман ночью и утром, грозы. Ночью и днем поднимется сильный северо-восточный ветер порывами до 15—20 м/с.

В Казани местами также ожидаются туман, днем сильный северо-восточный ветер порывами до 15 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали в Татарстане облачную погоду с прояснениями.

