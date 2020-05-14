В Москве начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Москве установили автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу, с 15 мая будет запущено массовое бесплатное тестирование, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ)", — передает «РИА Новости» его слова.

По словам градоначальника, к концу мая мощность системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.

Ранее в Набережных Челнах частный медцентр запустил акцию с розыгрышем теста на коронавирус.

