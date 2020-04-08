В Кремле спрогнозировали, что сегодня Путин выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин сегодня проведет продолжительное и масштабное селекторное совещание с главами регионов и членами правительства по проблемам коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. Также он спрогнозировал «большое вступительное слово» Путина, которое «будет содержательное и объемное». По словам Пескова, это выступление будет целиком транслироваться по телевидению, пишет ТАСС.

Напомним, 2 апреля состоялось второе обращение Владимира Путина к россиянам за последние 8 дней. В первый раз президент обратился к народу 25 марта и объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочими днями для всех, кто не занят в производстве непрерывного цикла и в организациях, связанных с жизнеобеспечением людей. В материале «Реального времени» — краткий пересказ заявления президента.